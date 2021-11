“Riprenditi in fretta”. Valeria Marini, prima FOTO dopo la delicata operazione: “A saperlo prima non l’avrei fatto”

Valeria Marini. La super showgirl italiana ha subito una delicata operazione pochi giorni fa. Si mostra finalmente su Instagram tranquillizzando tutti i suoi fan

Mentre in Italia la scorsa primavera andava in onda “L’Isola dei famosi”, contemporaneamente in Spagna veniva trasmesso il reality gemello dal titolo “Supervivientes”. Stesso format e stessa location: le paradisiache spiagge dell’Honduras.

A colorare le puntate dei “cugini” iberici è intervenuta come concorrente la nostra Valeria Marini che, purtroppo, non è arrivata alle fasi conclusive del gioco. Prima d’imbarcarsi, come tutti i suoi compagni d’avventura, ha dovuto sottoporsi a marzo a rigidi controlli medici. Quello che è emerso ha avuto ripercussioni venute a galla solo adesso.

Valeria Marini: il problema di salute che l’ha fatta finire sotto i ferri

A fine ottobre Valeria Marini si è dovuta sottoporre a un delicato intervento all’occhio sinistro. Come da lei stesso raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, un’informazione determinante le è stata taciuta ma avrebbe potuto compromettere la sua vista.

“Il medico non me lo ha detto subito. Secondo lui questo problema mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality. Solo quando sono uscita, a giugno, mi ha mostrato le analisi e mi ha raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia” – ha rivelato la showgirl.

Ha poi continuato il suo sfogo con queste parole: “Mi sono ritrovata a dover fare l’intervento di urgenza perché rischiavo di perdere la vista da un occhio”. La Marini non nega che, se avesse saputo prima questa notizia così personale avrebbe messo in discusione la sua partecipazione a “Supervivientes”.

La patologia di cui ha sofferto è il foro maculare (o retinico) che, come suggerisce il nome stesso, è caratterizzata da un buco nella macula; può essere più o meno grave a seconda della dimensione dell’apertura. La vista appare “spezzata” o addirittura del tutto oscurata.

Fortunatamente per Valeria Marini è andato tutto bene. É stata operata dieci giorni fa e oggi si mostra su Instagram in splendida forma ma con una benda all’occhio, come una sexy piratessa. “Le Difficoltà bisogna affrontarle con Forza e sempre con il Sorriso perché spesso ci preparano a un Destino Straordinario ed è proprio nei momenti difficili che capisci CHI TI AMA” – ha scritto in didascalia.

Grande dimostrazione di affetto da parte dei fan che le augurano il meglio: “Riprenditi in fretta”, “Tutta la mia forza per te”, “In bocca al lupo, carissima Valeria: stella tra le stelle e sempre positiva nonostante le avversità”.