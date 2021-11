Durante la notte scorsa, una ragazza è morta in un tragico incidente stradale verificatosi a Zevio, comune in provincia di Verona. Sul posto i soccorsi e i carabinieri.

Una ragazza è rimasta vittima di un terribile incidente stradale. È accaduto durante la scorsa notte a Zevio, in provincia di Verona. La vittima viaggiava a bordo di un’auto che, per cause ancora da accertare, è uscita di strada schiantandosi contro un cartello stradale. Dopo l’impatto, una vettura condotta da un giovane è finita contro l’auto della 27enne. Sul posto sono arrivati i soccorsi che, purtroppo, non hanno potuto far nulla per la giovane. Oltre ai soccorritori sono sopraggiunti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Verona, drammatico incidente stradale nella notte: morta una ragazza

Incidente mortale la scorsa notte, tra sabato 13 e domenica 14 novembre, a Zevio, comune in provincia di Verona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia in mattinata, muore bambino di un mese: in corso le indagini

A perdere la vita una ragazza veronese di cui non sono state rese note le generalità. Stando alle primissime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione de Il Gazzettino, la giovane viaggiava a bordo di un’auto, una Opel condotta da un ragazzo di San Martino Buon Albergo. Improvvisamente la vettura è uscita dalla carreggiata finendo contro un cartello della segnaletica stradale invadendo la corsia opposta. Subito dopo, dal senso opposto di marcia, è sopraggiunta un’altra Opel Corsa, guidata da un ragazzo di Oppeano, che non è riuscito ad evitare l’impatto con la vettura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Travolta da un’auto mentre attraversa la strada: morta madre di due bambini

Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del Suem 118 ed i vigili del fuoco. Purtroppo, lo staff medico non ha potuto far nulla per la ragazza che è deceduta per via delle ferite riportate.

Intervenuti anche i carabinieri di Zeno ed i colleghi delle stazioni di Tregnago e San Giovanni Lupatoto che si sono occupati dei rilievi di legge. I militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta del duplice incidente stradale costato la vita alla giovane.