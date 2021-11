L’attraente giornalista ha pubblicato due scatti in sequenza dove mette in mostra tutta la sua femminilità. I fans impazziscono!

Veronica Gentili ha pubblicato due foto che hanno lasciato tutti senza fiato. Il suo fascino non ha eguali e i fans si sono scatenati con centinaia di commenti e migliaia di like nel giro di pochi minuti.

L’affascinante romana, classe ’82, è diventata il volto di programmi come “Stasera Italia” e “Controcorrente”.

Nota per essere una giornalista e conduttrice televisiva ma non molti sanno che Veronica è anche un’attrice. Alcuni, infatti, la ricordano in serie tv molto amate del piccolo schermo come: “Don Matteo“, “Romanzo criminale”, “Provaci ancora prof!” o “Il commissario Rex”.

Ha preso parte anche a diverse piccole cinematografiche tra cui “Come te nessuno mai” di Gabriele Muccino nella quale esordì nel 1999.

Veronica Gentili: fascino e seduzione

