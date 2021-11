L’ultimo tocco di stile felino e luminoso sfoggiato dall’artista canora Paola Iezzi è uno spettacolo mozzafiato.

Amatissimo simbolo di ritmo e leggerezza, in Italia come in Spagna, a partire dalla metà degli anni ’90, Paola Iezzi, vinse a soli due anni dal suo esordio nel mondo della musica il Festivalbar, rientrando nella categoria delle “Nuove Proposte”. E, poco più tardi, allo stesso modo anche il “Festival di Sanremo”. Grazie al suo contributo, impossibile da dimenticare, nel celebre duo “Paola e Chiara“, e con il travolgente singolo estivo di “Vamos A Bailar”, Paola racconta di aver dimostrato sin dalla sua prima adolescenza quale ruolo avesse nella sua vita la passione per la musica.

Con un incipit da corista, sempre al fianco della sorella Paola, del memorabile gruppo degli 883 capitanato da Max Pezzali, la cantautrice e musicista classe 1974, resta ancora oggi interessata alla sua professione, seppur avendo approfondito altri ambiti dello spettacolo. Fra questi si può ricordare oltre al suo contributo di scrittrice, con la pubblicazione nel 2019 di “In un solo grammo di cielo“, anche quello di attrice.

