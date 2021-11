Nessuno pare possa resistere al richiamo felino della sensuale Ainett Stephens, quest’ultimo suo nuovo scatto si trasforma in una visione “incantevole”.

La bellissima showgirl di origini venezuelane classe 1982, Ainett Stephens, uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip” a circa un mese dall’incipit della sua corrente edizione, continua tutt’oggi a primeggiare senza remore grazie al suo carisma.

La disarmante nata sotto il segno dell’Ariete vanta una lunga carriera sul piccolo schermo. Dopo aver esordito ad inizio anni 2000 in “Sfilata d’amore e moda“, come in altre trasmissioni particolarmente in voga nel mondo dello spettacolo, ad ora veste i panni di richiesta ospite e di amata presenza sia a “Detto Fatto” che per “Quelli che il calcio“. Ma scopriamo adesso cosa ha combinato, in questa giornata, la soubrette per attirare l’attenzione dei suoi ben 357mila follower.

“Che donna…” Ainett Stephens in shorts e top attillato è sempre più “panterona” – FOTO

