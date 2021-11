“Fai prendere gli infarti”, Annalisa vietata ai minori: bagno in vasca e posteriore in primo piano. Le FOTO bollenti

L’ultima compilation di Annalisa Scarrone è da bollino rosso: la cantante, immersa in una vasca, mostra al pubblico tutte le sue grazie

La cantante di “Eva+Eva“, forte del successo riscontrato grazie all’ultimo album “Nuda 10”, si sta preparando per una serie di eventi che non mancheranno di emozionare il suo folto pubblico. Si tratta del “Nuda 10 Club“, il tour che la Scarrone ha dovuto rimandare per molti mesi a causa del Covid, e che partirà il prossimo marzo con la prima data a Milano.

Annalisa, impaziente di tornare a far ballare il suo pubblico, in queste ultime settimane si dimostra più attiva del solito sui social. La recente compilation dell’artista, apparsa pochi minuti fa, ha scatenato moltissime reazioni: tutte le grazie della bella cantautrice di Savona sono in mostra.

Annalisa vietata ai minori: bagno in vasca e posteriore in primo piano. Le FOTO bollenti

