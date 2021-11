Arisa ci ricasca: senza nulla addosso rende la notte incandescente: “A volte io parlo tanto per” ed è subito un mare di commenti

Ai cambi look lei ci ha abituato fin dai suoi esordi a Sanremo, quando divenne famosa con la sua “Sincerità”. All’epoca conquistò tutti con il suo caschetto scuro e gli occhialoni. Da lì in poi cambi di stile se ne sono succeduti a bizzeffe e per lei c’è chi parla di una vera e propria “svolta sexy”.

Parliamo ovviamente di Arisa che ieri nel salotto della Zia Mara, a “Domenica In”, ha confermato quanto detto dalla conduttrice guardando insieme a tutto il pubblico di Rai 1 la sua evoluzione di look negli anni.

Arisa sta finalmente bene, si sente a suo agio con il suo corpo e lo mostra senza remore. Nella notte un nuovo e bollente regalo per i suoi fan.

Arisa surriscalda la notte, la FOTO

PER VEDERE LA FOTO DI ARISA VAI SU SUCCESSIVO