Avete mai visto Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci? È uguale a sua madre – FOTO

Avete mai visto Deva Cassel, la figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci? Ha 17 anni ed assomiglia moltissimo a sua madre.

Oggi scopriamo qualcosa di più su Deva Cassel. A soli 17 anni, la figlia di Vincent Cassel e Monica Bellucci è già una modella di successo.

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci è già una star

Classe 2004, Deva Cassel già un nome nel mondo della moda a livello internazionale. Nonostante i genitori abbiano sempre cercato di mantenere la privacy della ragazza e della sorella Leonie (di sei anni più piccoli), Deva ha già all’attivo collaborazioni con brand di successo come quella con Dolce&Gabbana nel 2019. Nel 2020 è stata scelta come volto di Elle France.

Oltre alla passione per le grandi firme, la giovane modella è molto interessata al canto e conosce ben cinque lingue. Nonostante non si sappia molto della sua vita privata, di recente Chi ha pubblicato delle foto che la ritraggono in spiaggia insieme ad un suo coetaneo. Si tratterebbe di Luca Salandra, modello italo francese con il quale Deva avrebbe da poco iniziato una relazione. La notizia, tuttavia, non è stata ancora confermata da nessuno dei due.

