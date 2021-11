“Ma che gli volete dire a una f**a del genere” Barbara D’Urso, mise graffiante per un inizio settimana bollente – FOTO

Barbara D’Urso continua a far parlare di sé. La conduttrice di Canale Cinque perfetta in un abito attillato che non lascia nulla al caso.

Nel bene e nel male purché se ne parli, sembra essere proprio questo l’aforisma che meglio rappresenta Barbara D’Urso, la conduttrice regina di Canale Cinque che a quanto pare continua ad essere costantemente bombardata da commenti sgradevoli sotto ogni singolo post. Foto nei quali viene accusata di usare troppi filtri – cosa che fanno tutti – o ancora mettono in discussione i programmi che ha condotto negli anni, alcuni dei quali tra i più seguiti in quella rete.

D’altra parte c’è il suo pubblico di estimatori che non ha subito alcun calo, anzi su Instagram vanta ben 2,7 milioni di followers e tra questi sicuramente c’è l’utente che ha così commentano la foto di Barbara: “Ma che gli volete dire a una f**a del genere?”.

Barbara D’Urso, inizio settimana all’insegna della illegalità: la foto non lascia dubbi

Barbara D’Urso inaugura l’inizio di settimana e manda un caloroso saluto ai suoi fans ricordando l’appuntamento televisivo con “Pomeriggio Cinque”. La nota conduttrice indossa un abito total white con bretelle larghe, inserti in pizzo e poi una spacco sul retro che favorisce la visione delle gambe, sempre super toniche.

A completare la mise, le scarpe: delle intriganti décolleté pitonate che rendono il tutto ancora più accattivante. Non manca il sorriso della conduttrice ed il suo famoso hashtag #colcuore. Pioggia di commenti, “Chapeau” o altri che sottolineano la bellezza senza tempo della D’Urso.

E’ triste notare però i commenti super negativi che riceve la nota conduttrice. Il web è particolarmente cattivo con lei palesando un senso di inadeguatezza.

Il suo modo di fare televisione può piacere o meno ma offendere la persona che si cela dietro l’artista è deplorevole. Ma Barbara D’Urso, da perfetta donna dello spettacolo continua imperterrita a fare il suo lavoro per la gioia dei suoi fans che sono ancora – per fortuna – più numerosi degli haters.