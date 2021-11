Bianca Atzei più bella che mai tra le braccia del suo fidanzato. La sensualità con lei non va mai in vacanza: da sogno

Una “vera tragedia” quella che Bianca Atzei ed il suo compagno Stefano Corti stanno vivendo in queste settimane. La cantante lo aveva annunciato sui social e poi ne ha parlato a cuore aperto anche a “Verissimo” con Silvia Toffanin. La perdita di un figlio, a lungo desiderato, l’ha straziata.

“Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma – ha detto con il cuore in gola la cantante – Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice”. Il suo racconto è straziante eppure rappresenta il dramma che vivono tante donne e Bianca lo ha capito: “Non sono sola. Ci sono tantissime donne che vivono questa sofferenza e si sentono in colpa come mi sono sentita io e vorrei dar loro coraggio” ha detto.

Bianca Atzei felice e sexy con Stefano: la FOTO

Un selfie dolce e sensuale, insieme al suo lui, dopo i momenti difficili vissuti nelle scorse settimane. Bianca Atzei torna su Instagram tra le braccia del suo Stefano Corti, la “Iena” con la quale sta insieme da più di un anno.

L’ultimo selfie insieme era stato fatto per ringraziare tutti per l’affetto e la vicinanza che hanno ricevuto dopo l’annuncio della perdita del bambino. Ieri sono arrivati due selfie mentre Stefano stringe a sé la sua Bianca e la bacia dolcemente sulla fronte.

Lei le passa il braccio sul collo, sorride e chiude gli occhi. Il suo volto si illumina e ci dice che piano piano la serenità sta tornando. Tra le braccia del suo lui è il posto sicuro che al momento cerca.

Ben truccata la Atzei conquista subito il suo pubblico ma i più attenti si accorgono che c’è anche un piccolo “incidente” sexy. La giacca si apre e la scollatura mostra la parte più bella della cantante. Visione afrodisiaca che porta tutti, in un attimo, in paradiso.

Tantissimi complimenti per la coppia e tra gli innumerevoli “siete bellissimi” spunta anche un “Adorabili”.