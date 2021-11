“Da non credere”. Giulia De Lellis spiazza tutti: “E se vi dicessi che?” FOTO

Giulia De Lellis continua a spiazzare i suoi cinque milioni di followers su Instagram: l’ultimo scatto che ha pubblicato ha fatto record di likes in pochi minuti

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social: infatti su Instagram conta ben cinque milioni di followers che la seguono ogni giorno con costanza e con affetto. Il suo percorso con il mondo dello spettacolo è cominciato quando aveva appena vent’anni, non li aveva ancora compiuti e già stava conquistando man mano tantissime persone. Tutto è partito da Uomini e Donne, dove partecipò per corteggiare il tronista veronese Andrea Damante, che rapì tutta la sua attenzione quando lo vide da casa per la prima volta.

Giulia De Lellis conquista tutti: lo scatto con poco make-up

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G I u l I a D e L e l l I s (@ g I u l I a d e l e l l I s 1 0 3)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Taxi esplode davanti ad un ospedale: un morto e un ferito, arrestati tre ragazzi

Da allora sono cambiate tantissime cose: ad esempio il suo fidanzato. Lei e Andrea non stanno più insieme, lei ha ritrovato la felicità con Carlo Gussa che ha conosciuto lo scorso anno, durante una vacanza che le ha regalato più di quanto avrebbe mai pensato. La sua carriera, invece, ha preso sempre di più il volo: tra ruoli come conduttrice, attrice, modella, influencer e ancora molto altro, non si è mai fermata. Infatti sono in tante sui social ad avere una sorta di tendenza ad imitarla, ma a lei fa comunque piacere essere un modello di ispirazione per chi la segue. Infatti con l’ultimo scatto ha deciso di dare un consiglio ai suoi followers: ha realizzato un make-up molto semplice e ha rivelato ai fans come ha fatto a realizzarlo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Michelle Hunziker, colpo basso per la conduttrice: è già finita?

“Da non credere” le scrivono, quando lei fa notare di aver usato pochissimi prodotti per realizzare uno splendido make-up molto semplice ma soprattutto d’effetto.