“Hai due ciambelloni”, Diletta Leotta in cucina: il davanzale scatena commenti esagerati – FOTO

Diletta Leotta in cucina: la mise in cui si è lasciata immortalare la giornalista ha scatenato commenti esagerati. Da non perdere!

Non accenna a diminuire il successo clamoroso di Diletta Leotta. La giornalista sportiva, ormai affermata all’interno dell’ambiente calcistico, non è solo il volto di punta della piattaforma Dazn, ma è anche una delle modelle più richieste nell’ambito dei social. Proprio di recente, la conduttrice ha partecipato al nuovo spot pubblicitario di Intimissimi uomo, regalando ai fan delle inquadrature davvero a luci rosse.

Nell’ultimo post della siciliana, pubblicato solamente qualche minuto fa, Diletta si mette alla prova in cucina, realizzando un gigantesco cookie a forma di cuore. Che la giornalista abbia voluto lanciare un messaggio a qualcuno di speciale? Di sicuro, la mise della conduttrice avrà già fatto strage di cuori.

Diletta Leotta in cucina: il davanzale scatena commenti esagerati – FOTO

