Elettra Lamborghini esagera: il leggings è stretto ed esalta i punti giusti.. anche lì… DEVASTANTE – FOTO

Elettra Lamborghini, la tuta aderente fascia le curve incantevoli della cantante: le sporgenze sono qualcosa di davvero unico

Le ultime settimane sono state parecchio movimentate per Elettra Lamborghini, che ha inaspettatamente deciso di prendersi una pausa dai social. La cantante, che si trova a Miami da un po’ di giorni, sembrerebbe si stia dedicando ad un nuovo progetto professionale, come dimostrano gli scatti e i video da lei registrati e poi puntualmente pubblicati.

I followers, che negli ultimi tempi si erano allarmati a causa della scomparsa dell’ereditiera dai social, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Elettra è infatti tornata a popolare le loro fantasie, e lo ha fatto attraverso una serie di foto condivise mediante le Instagram stories.

Elettra Lamborghini esagera: il leggings è stretto ed esalta i punti giusti… – FOTO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Hai due ciambelloni”, Diletta Leotta in cucina: il davanzale scatena commenti esagerati – FOTO

Nelle ultime settimane, Elettra Lamborghini è stata parecchio assente sui social, complici alcuni impegni lavorativi che l’avrebbero tenuta occupata a Miami. Eppure, il tempo per godersi il favoloso mare della Florida non sembra essere mancato alla bella ereditiera. Solamente due settimane fa, la cantante pubblicava uno scatto in costume, facendo invidia a tutti coloro che, allo stato attuale, farebbero carte false pur di poter ancora beneficiare delle temperature estive.

Stando ai video che quotidianamente compaiono all’interno del suo profilo di Instagram, sembra che Elettra stia dedicando anima e corpo alla produzione di nuovi brani e coreografie. Solamente qualche ora fa, la Lamborghini ha condiviso una serie di scatti favolosi mediante le Instagram stories, che non potevano non entusiasmare gli utenti.

L’ereditiera, con indosso una tuta aderente che fascia alla perfezione ogni sua singola sporgenza, è una vera e propria bomba d’eros. Le curve generose, d’altronde, sono il marchio di fabbrica della Lamborghini, che non manca di accentuarle ed esibirle mediante outfit scelti a regola d’arte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Mediaset, rivoluzioni nel palinsesto: stop clamoroso per la nota conduttrice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

La bellezza sconvolgente dell’ereditiera non poteva non colpire nel segno. Gli apprezzamenti degli utenti, cosa non difficile da immaginare, avranno invaso la bacheca della cantante.