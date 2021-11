La modella e imprenditrice si trova a Londra per lavoro ma si è anche concessa un massaggio davvero rilassante in uno dei centri più in della città.

All’anagrafe è registrata come Elisa De Panicis Agnelli. Classe 1992 e originaria di Monza, volto noto del “Grande Fratello Vip” 2020, modella super quotata e influencer con al seguito 1 milione di follower sempre super attivi nel reagire alle sue stories e post pubblicati.

Da qualche giorno la giovane si trova a Londra per lavoro, come lei stessa ha mostrato è in corso una nuova trattativa con l’agenzia per modelle “Ignite Angels”. Nel suo tempo libero ha però anche avuto modo di dedicarsi a se stessa e farsi coccolare adeguatamente.

Elisa De Panicis alza le palpitazioni, nuda pronta per il suo massaggio. Una visione surreale

