Un fascino indescrivibile, se non attraverso le sue gesta, Elisabetta Gregoraci splende in tutta la sua accecante eleganza.

Affascinante simbolo della tanto ambita bellezza mediterranea, la conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci sembra conoscere alla perfezione il segreto ed i benefici dell’armonia. Riuscendo perciò, senza alcuno sforzo, a meravigliare sempre di più i suoi 2 milioni di follower. Nella realtà i fan della Ely nazionale sono pronti a moltiplicarsi di giorni in giorno, mentre la soubrette ovviamente “non perde un colpo“.

Presentatasi in un tailleur dalla tinta di una pietra preziosa, che ha rapito la curiosità degli esperti nel campo della moda, alla première italiana di “House of Gucci“, Elisabetta ha contribuito a dare manforte al nuovo capolavoro cinematografico firmato dal regista Ridley Scott. Il quale vedrà la disarmante Lady Gaga fra i suoi protagonisti, e che tra debutterà poco in sala anche nella penisola italiana. Ma oggi c’è di più…

“Tu splendi” Elisabetta Gregoraci eleganza in tutte le forme, un fascino scolpito

