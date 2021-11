“Difficile pensare al Qatar così” Federica Masolin genera confusione sul web: la mise intrigante non lascia scampo – FOTO

Federica Masolin manda tutti su di giri, sia in web che in tv. Tutti gli occhi sono su di lei, bellissima e intrigante: il dettaglio non sfugge.

Federica Masolin è una di quelle giornaliste che lasciano il segno per una serie di ragioni; tralasciamo per un attimo il fatto che sia bellissima…nel tempo ha mostrato di essere una vera professionista e questo le sta permettendo di fare carriera e di ricevere i giusti riconoscimenti. E poi è sempre perfetta: outfit impeccabili per il suo ruolo. Tailleur colorati, tubini…la Masolin non sbaglia un colpo.

Lo sanno bene i followers che la seguono i quali non perdono occasione per complimentarsi con la stessa. Il suo ultimo post ha creato non poche distrazioni, non è difficile capirne il perché.

Federica Masolin così vestita crea il panico in rete: semplicemente bellissima

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Barbara D’Urso, mise graffiante per un inizio settimana bollente – FOTO

“Che gara! Che campionato! Ma si pensa già al Qatar” commenta così la giornalista in uno scatto che la immortala nella giornata di ieri. La foto ha subito generato confusione sul web, lei appare bellissima in questo primo piano che la riprende lateralmente; sguardo concentrato che evidenzia gli occhioni azzurri, capelli fluenti ed un tubino verde. “Difficile pensare al Qatar così” commenta un fan della bella giornalista.

Proprio la mise è stata particolarmente gradita dal web, basta curiosare tra i commenti, in molti hanno notato l’accuratezza di Federica nello scegliere per la giornata di ieri i colori del Brasile, numerosi i riferimenti a questo dettaglio: “Bellissima vestita con i colori della bandiera brasiliana 😍😍😍😍😍😍😍” o ancora “E che presentatrice ❤️ @federicamasolin la classe che hai avuto nel vestirti con i colori del Brasile”, il buon gusto della Masolin condiviso pure in rete.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ->Ainett Stephens in shorts e top attillato è sempre più panterona – FOTO

“Meno male che c’è lei” qualcuno avrebbe anche definito la gara noiosa e che è stata proprio lei a rallegrare con la sua presenza i telespettatori.

La giornalista mostra una profonda dedizione alla sua professione ma tra le storie non mancano i riferimenti anche alla sua vita privata; ovviamente non stiamo parlando di un possibile amore, ma dei suoi nipotini…già innamorati della zia.