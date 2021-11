“Elegante ed audace” Flora Canto, posa impeccabile e quella scollatura che esce dalla giacca: sublime – FOTO

Flora Canto, l’attrice si racconta sui social e sceglie per l’occasione una foto che cattura le simpatie del web.

Flora Canto, l’attrice si racconta sui social svelando momenti di vita quotidiana; lavoro, impegni da mamma…bis, visto che l’attrice insieme al compagno – nonché futuro marito – il collega Enrico Brignano sono diventati genitori del secondogenito Niccolò, nato a luglio. Spesso Flora mostra alcuni teneri momenti condivisi proprio col piccolo di casa…foto che addolciscono il web.

Ma sempre il motivo per criticare il web lo trova: qualcuno infatti avrebbe accusato Flora di aver messo le scarpette al contrario al proprio figlio…commenti che lasciano insomma il tempo che trovano. Nella sua ultimo foto, Flora è super impeccabile ma con quel lato ironico che non manca mai.

Flora Canto, scollatura bollente ed una posa impeccabile

Risale a due ore fa la foto di Flora Canto che immortala l’outfit indossato alla premiere di “House of Ciucci” scegliendo per l’occasione un intrigante total black: un tailleur nero con inserti lucidi. Sotto la giacca, una canotta basic con scollo profondo che ne risalta le curve generose. Ovviamente non potevano mancare tantissimi ciucci sul tavolo davanti proprio all’artista. Questi dettaglio ha scatenato l’ilarità del web “Che bella fornitura di ciucci a casa tua non mancherà sicuramente per il tuo piccolo”.

I riferimenti però non sono solamente ai ciucci, il web ha molto gradito l’outfit. Numerosi infatti hanno sottolineato come le stia bene il nero, in effetti sublimano i colori squisitamente mediterranei della Canto. “Sei simpaticissima e bellissima, buon inizio settimana Flora”.

“The House of Ciucci… mi fai morire! Ma quanto sei figa?!!” Flora è una di quei personaggi della televisione ad essere molto seguita ed apprezzata anche dalle donne per la sua forte carica autoironica che la rende unica.

Anche tra le numerose storie non mancano le foto scattate al piccolo di casa, i piedini hanno fatto letteralmente impazzire il web. Dolcissimi dettagli che riescono a mettere di buonumore ed aiutano ad affrontare il lunedì col sorriso.