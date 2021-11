“GF Vip”, Manila Nazzaro sbotta contro il concorrente: lacrime in casa

Manila Nazzaro oggi al GF Vip ha perso la pazienza contro Lulu Selassie: la ragazza sta vivendo dei momenti davvero molto difficili nella casa

Il percorso di Lulù Selassie all’interno della casa del GF Vip diventa ogni giorno che passa sempre più complicato. La ragazza si è innamorata di Manuel Bortuzzo ma il nuotatore non ricambia i suoi sentimenti, anzi, dopo gli ultimi giorni ha deciso di chiudere ufficialmente la loro frequentazione. Nella casa sono tutti dalla sua parte perché il comportamento di Lulù ha creato un certo disagio in Manuel che a fatica cerca di stare al passo con gli altri all’interno della casa più spiata d’Italia.

GF Vip, Lulù sempre di più al centro delle polemiche: tutti contro di lei

Lulù oggi ha avuto diverse discussioni, la prima è avvenuta con le sue sorelle – con cui negli ultimi giorni non riesce proprio ad andare d’accordo – e la seconda invece con Manila Nazzaro, che l’ha rimproverata per non aver rispettato il suo turno in cucina. Quando inizialmente si è limitata a farglielo notare, Lulù è scoppiata in lacrime e la sua reazione ha infastidito terribilmente Manila che non è riuscita a tacere: “Ti rendi conto che non possiamo dirti niente? Perché ogni volta che ti facciamo notare qualcosa tu piangi? Invece di piangere rispondimi: ok, va bene, arrivo, ma non metterti a piangere“. Lulù ha ribadito dicendo di non riuscire a controllare le sue reazioni e che le dispiace che passi il messaggio che lei non fa niente all’interno della casa.

A consolarla è stata Francesca Cipriani, che intenerita dalla sua reazione improvvisa, l’ha invitata ad unirsi a loro perché avevano ancora molto da fare.