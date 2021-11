Finalmente una sorpresa piacevole per l’attore di ”Centovetrine” che sta facendo molto discutere all’interno della Casa. Scopriamo chi è il suo testimone di nozze…

Questa sera entrerà nella casa più spiata d’Italia Mirko Gancitano. Non è un volto noto del mondo dello spettacolo ma qualcuno l’ha già sentito nominare poiché è il migliore amico di Alex Belli nonché fidanzato di un personaggio molto amato che già ha partecipato al ”Grande Fratello Vip”.

Finalmente una sorpresa gradita dal bellissimo attore, dopo essere stato messo a dura prova nelle puntate precedenti dal suo duro incontro con la moglie Delia Duran. In molti si domandano se questa sera Mirko gli chiarirà meglio la situazione all’esterno ma già nei giorni scorsi Mirko era stato ospite di Barbara D’Urso e aveva rivelato che nonostante la sua amicizia fraterna con Alex non condivideva il suo rapporto con Soleil ed era dispiaciuto nel veder soffrire la modella venezuelana.

Ma com’è nata l’amicizia che lega Alex e Mirko?

Gancitano è un attore e producer nonché assistente di Alex Belli che ha un’agenzia fotografica. I due sono indivisibili tanto che Mirko è stato testimone di nozze di Alex per il suo matrimonio con Delia Duran.

Chi è la fidanzata di Mirko Gancitano?

Mirko Gancitano è fidanzato con Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta con la quale partecipò alla scorsa edizione del ”GF Vip” e di Amedeo Goria, fresco concorrente eliminato nelle scorse puntate.

I due si conobbero a Sharm El-Sheikh quando Mirko soggiornava al Domina Coral Bay con Alex Belli per un servizio fotografico e invece Guenda, nello stesso resort, ha una casa ed era in vacanza.

Tornati a Milano la loro storia d’amore è proseguita a gonfie vele e ad oggi sono oltre 7 mesi che appaiono inseparabili.

Dopo un mese dall’inizio della loro love story Gancitano pubblicò la loro prima foto di coppia, scrivendo: “Un mese fa ti scrissi così: Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi , zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare”,

Mirko Gancitano è un videomaker freelance e producer per Axb, una società di produzione basata a Milano. Nasce a Mazara del Vallo, in Sicilia, l’11 settembre del 1991. Studiò a Milano presso l’università IULM Televisione e Cross Media. Dopo essersi laureato portò avanti la sua carriera di videomaker e di influencer e attore studiando recitazione con corsi di acting coach. In tv lo ricordiamo per aver partecipato a ‘La prova del cuoco’ nel 2017 e 2018 e I Migliori Anni di Gabriele Muccino e la partecipazione a trasmissioni tv come la prova del cuoco nel 2017 e nel 2018 Estate Rai uno e Tutto quando Fa tendenza sempre nel 2018, in qualità di inviato. Recitò, invece, nel film di Gabriele Muccino ‘I migliori anni’.