Grandi novità al “GF Vip”: Alfonso Signorini è pronto a sganciare delle super bombe per i prossimi mesi. Ecco di cosa si tratta

“Il Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini piace. Il reality show di Canale 5 sotto la guida del direttore di Chi ha iniziato un nuovo percorso fatto di successi e soddisfazioni, e come è stato per lo scorso anno, nel cuore della pandemia, anche per la sesta edizione si va avanti ancora per mesi.

Il prolungamento della trasmissione è ufficiale: il reality continuerà fino a marzo 2021 e almeno fino a prima di Natale con due appuntamenti a settimana. Record fisso di ascolti per Signorini che ogni sera porta a casa il 18% di share, battendo la concorrenza e dando modo all’azienda di parlare del “GF Vip” in altri programmi e creare altri contenuti. Proprio per questo si attendono nuovi ingressi.

“GF Vip”, chi entrerà nella casa: i nomi

“Il Grande Fratello Vip” e nuovi ingressi in arrivo. È più che normale che, in seguito al prolungamento del programma, la casa più spiata d’Italia si appresti ad accogliere nuovi concorrenti. Ma chi saranno? Ci saranno nuovi vipponi pronti a cambiare gli equilibri?

Secondo TvBlog a breve dovrebbe entrare Patrizia Pellegrino che si è cimentata anche con l’esperienza de “L’Isola dei famosi” parecchi anni fa e che per arrivare nella casa di Cinecittà da oggi dovrebbe osservare la quarantena preventiva.

Un’altra donna sarebbe pronta a varcare la porta rossa. Si tratta di Nathalie Caldonazzo. Quando? Appena terminerà gli impegni teatrali, assicura TvBlog.

Per il settimanale Oggi, invece, al “GF Vip” potrebbe ritornare una grande donna, una bomba sexy che è già stata nella casa più spiata d’Italia captando tutta l’attenzione su di sé. Si tratta di Valeria Marini. Insieme a lei potrebbe ritornare anche Maria Monsè, per alcuni data come nome certo.

Escluso, invece, l’ingresso dell’ex concorrente di “Temptation Island”, oggi seguitissima influencer, Antonella Fiordelisi. Nomi importanti insomma che attendono delle conferme ma che già da ora rendono il proseguo del reality scoppiettante.