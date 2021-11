Quali sono i giocatori più pagati della Serie A: la classifica

Serie A, quali sono i giocatori più pagati del nostro campionato: tante soprese nella classifica.

La serie A, come gli altri maggiori campionati, adesso è ferma a causa della sosta per le Nazionali. Nonostante l’importanza di queste partite, con la nostra Italia che rischia di non qualificarsi ai prossimi Mondiali in Qatar dopo il pareggio interno con la Svizzera, tantissimi tifosi attendono con trepidazione il prossimo turno. Le situazioni sono davvero tante: il Napoli sembra in flessione e avrà partite piuttosto difficili alla ripartenza, il Milan è in un momento di grazia, la Juventus sta cercando di risalire, la Roma di Mourinho sta collezionando brutte figure.

In attesa della ripartenza, focalizziamo la nostra attenzione su alcune curiosità in merito alla serie A. La classifica dei giocatori più pagati, ad esempio, presenta diverse sorprese.

Serie A, la classifica dei giocatori più pagati

Secondo le stime riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’, De Ligt è il calciatore più pagato in serie A con un ingaggio da 8 milioni di euro. Il secondo posto è occupato da Eriksen: l’ex Spurs guadagna 7.5 milioni a stagione. Tralasciando l’aspetto economico, tutti voglio rivedere il danese in campo dopo il suo malore che ha scioccato nel corso degli scorsi Europei. Il terzo gradino è occupato invece da Paulo Dybala: 7.3 a stagione per l’argentino. La Joya potrebbe salire in questa speciale classifica: al momento l’ex Palermo sta trattando il rinnovo e pare che l’annuncio sia imminente.

Dopo i primi tre, c’è un gruppetto di quattro calciatori che ricevono 7 milioni annui: Ramsey e Rabiot della Juventus, Ibrahimovic (nonostante l’età) del Milan e Sanchez dell’Inter. E ancora, concludono la top 10 Vidal (6.5), Szczesny (6.5), Bonucci (6.5).

Lautaro Martinez, nonostante il super rinnovo, percepirà un ingaggio da 6 milioni e manca di poco quindi la top 10. Anche Koulibaly del Napoli e Alex Sandro della Juventus ricevono lo stesso compenso.