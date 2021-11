“Una garanzia”. Giulia Salemi e i collant rotti, la FOTO lascia il segno

Giulia Salemi più bella che mai alla prima di “House of Gucci”, lo scatto che non ti aspetti: “tra mille imprevisti, ce l’ho fatta pure io”.

Giulia Salemi continua ad essere una delle donne più amate del mondo del web. Da quando ha deciso di partecipare per la seconda volta al Grande Fratello Vip, lo scorso anno, niente è come prima per lei. Questa volta il programma è stato un vero e proprio trampolino di lancio per lei, la sua carriera ha preso finalmente il volo e anche il suo privato non potrebbe andare meglio. È proprio nella casa più spiata d’Italia che ha trovato l’amore che ha sempre sognato e non potrebbe essere più felice di come lo è oggi.

Giulia Salemi alla prima di House of Gucci: che schianto

Ma a proposito di oggi. Giulia, come tanti altri vip, è stata invitata alla prima di House of Gucci. A differenza delle altre prime a cui hanno assistito molti influencer italiani, questa qui è molto più importante: infatti, a parte la bellissima storia che viene raccontata, nel cast c’è la meravigliosa Lady Gaga. Giulia ha avuto modo di incontrarla e per lei è stato un vero e proprio sogno, anche se le cose non sono andate benissimo fin da subito. Infatti Giulia, a poche ore dalla prima, si è ritrovata con le collant rotte: una vera e propria emergenza per lei che aveva un abito corto da indossare. Nonostante ciò il pericolo è rientrato quando è riuscita a trovare un altro paio da mettere per l’occasione.

Nel giro di pochissimi minuti la foto ha raggiunto molti consensi: l’orgoglio che i suoi fans provano per lei in questo momento non si può esprimere a parole.