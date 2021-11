La lunga vicenda del presunto tradimento di Mauro Icardi ha nuovi elementi su cui basarsi, la moglie dell’attaccante ha dovuto incassare il colpo.

Non ha fine la storia che nelle ultime settimane ha coinvolto Wanda Nara ed il marito Mauro Icardi accusato di averla tradita con la modella China Suarez. La coppia pare aver fatto “pace” visto che è volata a Dubai per una vacanza al fine di riappacificare i rapporti tesi che si sono creati.

Lei non ha pubblicato nessuna foto di loro al mare, mentre nel profilo di Mauro gli scatti non mancano e le foto non mentono neppure sul fatto che al dito dell’imprenditrice sportiva campeggia nuovamente l’anello di diamanti.

Nonostante questo clima quasi normale a casa Icardi, la stampa di gossip argentina continua ad aggiornare i fan sul dietro le quinte di questa lunghissima soap opera dai risvolti oscuri.

Sono emersi alcuni sviluppi fatti trapelare proprio dalla giornalista Paula Varela nel programma “Intrusos”, ci sarebbe stata infatti una lunga telefonata tra le due donne coinvolte nel caso.

Wanda Nara messa all’angolo, la China la inchioda con una confessione choc

La Varela è stata informata dai rispettivi portavoce delle donne su quanto accaduto nel dietro le quinte della vicenda. Pare non ci sia stato solo uno scambio di messaggi e chiamate tra l’attaccante del PSG e la modella. Si parla anche di un incontro fugace in un albergo di Parigi mentre Wanda era con i figli a Milano per la settimana della moda.

L’imprenditrice lo avrebbe scoperto tramite una mail anonima, poi confermata anche dal marito che, preso alle strette, non avrebbe potuto fare altro che ammettere tutto alla consorte. La moglie quindi per la seconda volta ha dovuto farsi coraggio e far finta di nulla per tenere saldo il matrimonio e la famiglia costruita negli anni.

Nel programma argentino però sono stati resi noti anche i messaggi che le due donne si sarebbero scambiate nel corso di una telefonata che Wanda ha fatto alla rivale. Scoperto che il marito l’aveva vista a Parigi, supportato anche dal cognato che faceva da palo in auto, ha deliberatamente perso il controllo.

Nara però non avrebbe avuto modo di replicare alla China che le ha risposto con parole al vetriolo. “Quello che ha iniziato tutto è stato tuo marito. Non siamo arrivati a consumare perché Mauro non poteva (aveva la febbre, ndr.)”, ha ammesso la donna.

“Mi ha detto che vi stavate separando, che eri molto cattiva, quindi chiedi spiegazioni anche a lui” ha proseguito imperterrita.

Il resto è storia, la coppia è a Dubai e la pace è ristabilita (forse). In molti però aspettano che il programma argentino riveli altre nuove scomode verità dietro questo caso diventato ormai internazionale.