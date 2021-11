Valeria Golino torna sulla rottura con Riccardo Scamarcio svelando, oltre ad inedite verità, anche alcuni aneddoti sul suo presente di donna e d’artista.

E’ il 2005 quando Riccardo Scamarcio e Valeria Golino si innamorano. Sul set di “Texas” il primo incontro, subito il colpo di fulmine, poi un amore che durerà a lungo e non potrà fingere di non essere mai esistito. Ad un solo anno dall’esordio di Riccardo, già amatissimo e costante presenza su ogni rotocalco del periodo, lei invece già così immersa nel suo percorso di crescita professionale. La loro coppia sarà per molti un iconico simbolo cinematografico. E pronto a sprigionare ondate di carisma ad ogni loro, privato o lavorativo, giro di boa.

Una violenta sterzata mescola però inevitabilmente le carte in tavola nel 2016. Anno in cui la coppia decide di scindersi per guardare verso altri orizzonti. Da quel momento in poi i due percorsi professionali continueranno però ad incrociarsi più volte, casualmente quanto per loro volontà.

L’incanto con Riccardo Scamarcio? Valeria Golino racconta il perché della fine ed il nuovo inizio

Fra gli ultimi progetti realizzati uno al fianco dell’altra, oltre a “La Scuola Cattolica” uscita in sala ad ottobre, si può citare uno dei più recenti. “Euforia“, emozionante dramma del 2018 che vede la Golino alla sua regia e Riccardo come suo co-protagonista al fianco dell’attore romano Valerio Mastrandrea.

“Ci evitiamo affettuosamente” Valeria Golino ha di recente rilasciato un’intervista in cui si racconta alcune verità sul suo passato e presente di donna e d’artista. Mentre il flirt tra Riccardo e Benedetta Porcaroli, svelato grazie alle immagini di alcuni baci rubati a soli pochi giorni dall’uscita in sala del nuovo film di Stefano Mordini, Valeria desidera raccontare anche della sua attuale vita sentimentale.

Valeria è legata a Fabio Palombi, impegnato ai Beni Culturali, e con il quale afferma di stare bene. “Abbiamo due case separate, ma passiamo tanto tempo insieme“.

“Provo meno incanto“, ammette l’attrice osservandosi ad oggi. “Ma non per la persona con cui sto, ma proprio nei confronti dell’amore“.