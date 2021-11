Al Windsor Park di Belfast in scena Irlanda del nord – Italia, gara utile per la qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar.

L’Italia di Roberto Mancini affronta l’Irlanda del nord nell’ultima gara delle qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar 2022.

Partita importantissima in cui gli azzurri si giocano la possibilità di accedere direttamente in Qatar negli ultimi 90′ di gioco.

Dopo l’1-1 dell’Olimpico di venerdì contro la Svizzera, l’accesso diretto alla manifestazione più ambita è in dubbio per i Campioni d’Europa.

L’Italia non ha mai vinto una trasferta contro l’Irlanda del Nord: finora nei tre precedenti gli azzurri hanno collezionato due pareggi e una sconfitta.

L’Italia aveva un solo imperativo: vincere. Altrimenti anche un pari le sarebbe costato uno spareggio per via del vantaggio della Svizzera negli scontri diretti.

Irlanda del nord-Italia: pagelle e tabellino

IRLANDA DEL NORD – ITALIA 0 – 0

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Flanagan, Evans, Catchart; Dallas, McCann, Davis, Saville (dal 72′ C. Evans), Lewis; Whyte (dal 72′ Washington), Magennis. A disp. Hazard, Southwood, Bradley, McGinn, Taylor, Ferguson, Jones, Galbraith, Brown. CT Ian Baraclough.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (dall’81’ Scamacca); Barella (dal 64′ Belotti), Jorginho (dal 68′ Locatelli), Tonali (dal 46′ Cristante); Chiesa, Insigne (dal 68′ Bernardeschi), Berardi. A disp. Meret, Cragno, Zappacosta, Ferrari, Pessina, Mancini, Raspadori. CT Roberto Mancini.

ARBITRO: Istvan Kovacs (ROM).

AMMONITI: Tonali (I), Magennis (N).

