Katia Pedrotti ha un regalo per le sue ammiratrici, e non solo, basterà seguire le sue istruzioni. Nel frattempo la cornice sarà “un’opera meravigliosa”.

L’ex celebre coinquilina, classe 1978, della quarta edizione del “Grande Fratello” ha dimostrato di essere in possesso ancora oggi di tutta l’energia che all’epoca aveva conquistato, sin dalle prime puntate del reality, il suo ingente pubblico. L’ex concorrente dalla bionda chioma, Katia Pedrotti, ha perciò riservato una sorpresa incredibile per i suoi fan.

“Gambe lunghissime” ed “una modella meravigliosa” sono questi i due indizi messi a disposizione per ricevere quest’oggi un codice sconto del -20% ed 1 set in regalo. Il set proviene da un marchio di abbigliamento esclusivamente dedito al fitness e conosciuto in tutto il globo. Basterà seguire le istruzioni fornite dalla protagonista della sua ultima istantanea.

“L’ho mai detto?” Katia Pedrotti la sorpresa dalle gambe lunghissime, chi è al suo fianco?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Pedrotti (@misskatia)

“Te l’ho mai detto?” domanda l’ex gieffina in didascalia al suo ultimo contenuto su Instagram. “Che è più alta dì me?” Risate, feeling e tanta serenità. E’ questo il ritratto di oggi che immortala nel mezzo di un panorama naturale, a cielo sereno, Katia e la sua bellissima primogenita, Matilda Pacelli. Eppure l’amorevole parentesi non sarà destinata a concludersi qui.

“Mom and daughter vestite uguali“, continuerà Katia di seguito al post, trasformando il sorridente ed atletico duo in una più che promettente partnership con il brand di fama internazionale per il suo più che dimostrato confort. Si tratta di @oceansapart.it.

Più tardi ancora, la nata sotto il segno della Bilancia, vorrà confessare un piccolo segreto. “JESSY SET“, il nuovo completo in total green del marchio, pare sia stato notevolmente gradito dalla sottoscritta.

Mentre, soltanto in conclusione, per la più piccola Mati la giusta risposta sull’outfit da indossare per pomeriggi dediti al fitness en plein air sarà quello in tinta fucsia di “PEACE SET”. Il codice per lo sconto ed il set in regalo è invece il seguente: “MISSIG“.