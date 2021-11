La Venier nel corso della scorsa puntata di “Domenica In” ha lasciato tutti sbigottiti per aver rivolto delle accuse ad un noto personaggio

Mara Venier durante il suo programma “Domenica In”, dimostra sempre franchezza e sincerità nelle cose che dice. Questa volta però si è lasciata andare ad un commento sopra le righe, riguardante un personaggio famoso che in questo momento è concorrente nel programma di Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”. Questo personaggio ha litigato con un dei giurati e la Venier non lo ha risparmiato.

Mara Venier contro un concorrente di “Ballando con le stelle”

Durante la scorsa puntata di “Domenica In”, la Venier ha attaccato un concorrente di “Ballando con le stelle”, per il suo atteggiamento nei confronti di uno dei giurati. In studio a commentare c’era anche Arisa che al riguardo ha detto:“Bisogna essere rispettosi dei ruoli. A volte sarebbe meglio attenersi alle regole”. La Venier ha invece detto queste parole:”Ha esagerato. Lo possiamo dire? Che poi è bravissima”. Si riferisce a Selvaggia Lucarelli che è stata aggredita verbalmente da Morgan durante una puntata di “Ballando con le stelle”. Lui è un concorrente, mentre la Lucarelli è la giurata e per via di un commento della giornalista si sono accesi gli animi.

Quest’ultima ha dunque commentato il ballo del cantante, sostenendo che sembrava uno di quelli che fanno le danza tribali dopo essersi leccato un rospo. Un commento indubbiamente forte e offensivo, ma questo non giustifica la risposta di Morgan che ha perso il controllo scagliandosi contro la Lucarelli e persino contro Alberto Matano. La Lucarelli ha colpito nel profondo Morgan, definendolo poi presuntuoso e non rispettoso dell’entourage. Inoltre gli ha detto chiaramente di stare al suo posto perché non è lui il giurato.

A queste parole Morgan non ha reagito bene e ha cominciato a dire che la Lucarelli non capisce niente di ballo e nemmeno gli altri giurati. Comportamento che gli è valso uno 0 come punteggio sia da Selvaggia Lucarelli che da Guillermo Mariotto. Alla fine la Mussolini con un abbraccio ha placato Morgan e anche Alberto Matano, che ha speso parole confortanti e positive per il cantante seppur chiedendogli di rimanere al suo posto. Ma le crepe rimangono non c’è dubbio. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate.