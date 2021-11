Matilde Brandi ha partecipato ad un evento strepitoso e per l’occasione ha sfoggiato un look unico e inimitabile: ecco i dettagli

Matilde Brandi è molto seguita dal pubblico italiano che non perde occasione di sostenerla e supportarla sui social dove vanta di mezzo milione di fan. Le nuove generazioni l’hanno conosciuta grazie alla sua partecipazione al “Grande fratello vip” dove ha sfoggiato il meglio di sé.

Dopo il reality è tornata in pista e non rinuncia agli eventi, progetti televisivi e book fotografici. La trasmissione è stata per lei una rinascita.

Matilde Brandi, eleganza e classe per un evento speciale – FOTO

Il 13 novembre 2021 a Milano si è tenuta la prima del film House of Gucci, che vede protagonista Lady Gaga. Sono tanti i vip che vi hanno partecipato, tra questi Matilde Brandi.

Per l’occasione la showgirl ha sfoggiato un look elegante e di classe: un tailleur rosso ha messo in risalto tutte le sue forme.

Un top nero e un paio di tacchi dello stesso colore hanno rifinito il completo, rendendo la Brandi irresistibile. I capelli biondi erano sciolti e la frangia le ha coperto in parte il volto. Il sorriso non manca mai. La foto è stata scattata in un salotto e la vip è seduta su una sedia, come se fosse in attesa di qualcosa.

“Venere” scrive qualcuno sotto al post e poi ancora “In rosso sei di una bellezza strabiliante”, qualcun altro ha aggiunto: “Se vabbè ciao…spostatevi tutti”.

La showgirl continua a stupire i fan con outfit pazzeschi e pose uniche. Passano gli anni ma il fascino è sempre lo stesso. Matilde Brandi sa come attirare l’attenzione del pubblico e non perde occasione di farlo, ormai non si ferma più ed è pronta a nuovi progetti lavorativi che non tarderanno ad arrivare.