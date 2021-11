Mediaset Choc: Piersilvio Berlusconi chiude due storiche trasmissioni

Piersilvio Berlusconi dice addio ad alcuni programmi storici, il pubblico stenta a crederci: ecco cosa sta succedendo

Incredibile ma vero, l’imprenditore Piersilvio Berlusconi ha deciso di chiudere alcune trasmissioni, in particolare si parla di redazioni storiche che a quanto pare non stanno riscontrando i successi sperati.

E’ Fanpage.it a riportare il grande annuncio, si tratta di Studio Aperto, Tg4 e Sport Mediaset. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa decisione drastica.

Piersilvio Berlusconi, i motivi della scelta

Studio Aperto, Tg4 e Sport Mediaset chiudono i battenti. Sembrerebbe questa la decisione presa da Piersilvio Berlusconi dopo un’attenta analisi del numero degli ascolti e dello share della trasmissioni.

L’imprenditore però ha già un piano: i giornalisti che fino ad oggi hanno lavorato in queste redazioni manterranno un contratto a tempo indeterminato e avranno un impiego molto più concentrato e produttivo.

A quanto pare le uniche redazioni che continueranno a produrre un servizio saranno quelle del Tg5 e Tgcom24. Così alcuni operatori delle trasmissioni che chiuderanno saranno impegnati per le attività di quest’ultime.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione dell’informazione che per la prima volta cambia totalmente i parametri e le linee guida seguite fino ad oggi.

Ci sarebbero anche molte fuoriuscite. Secondo quanto riporta Fanpage.it sono previsti almeno quarantacinque addii per i prossimi tre anni che comprendono i prepensionamenti volontari e i contratti in scadenza che non saranno rinnovati proprio a causa di questa svolta epocale.

L’obiettivo è quello di razionalizzare l’informazione con una riduzione delle spese e costi, pur mantenendo una qualità alta.

Il pubblico si chiede se questa sia la scelta giusta. Per il momento lo sembra, ma spetterà all’imprenditore e all’azienda Mediaset analizzare l’evoluzione degli eventi e le conseguenze di tale decisione. Attualmente è tutto pronto per dare il via a questa importante svolta dell’informazione che porrà in primo piano alcuni particolari e novità.