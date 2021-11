Melita Toniolo ha regalato ai suoi followers una fotografia spettacolare: tra tacchi e scollatura, la showgirl manda in tilt Instagram.

Melita Toniolo, fin dal suo ingresso nel mondo televisivo, ha stregato i telespettatori con la sua procacità e con le sue curve pericolose. La nativa di Treviso raggiunse la popolarità grazie al ‘Grande Fratello’: dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, la classe 1986 mandò KO i suoi fans realizzando calendari bollenti.

La Diavolita non poteva non sfruttare la popolarità dei social network e ben presto il suo profilo Instagram è diventato uno dei più seguiti. La 35enne, ogni giorno, ringrazia la sua platea infiammando il web con scatti al limite del proibito. Questa sera, la trevigiana ha deciso di svelare il suo outfit per la puntata di ‘All Together Now’.

Melita Toniolo, spettacolo rovente: tra tacchi e scollatura, tutto in mostra!

Anche stasera, Melita ha deciso di mettere in mostra i lati più bollenti del suo corpo esagerato sfoderando un outfit da crepacuore. L’ex gieffina ha fatto un annuncio interessante in didascalia. “Domenica piovosa passata alle terme di Milano..ora cena e poi stasera torna alltogethernowita su Canale 5! Buona serata”, ha scritto.

La Diavolita indossa un top super striminzito e soprattutto scollato: le sue bombe stanno per fuoriuscire in modo pericoloso. I pantaloni bianchi, così aderenti, lasciano ben poco spazio all’immaginazione. Come se tutto ciò non bastasse, la 35enne mette ai piedi tacchi vertiginosi. I fan stanno come al solito esagerando nello spazio commenti. “Fi*a spaziale, si può dire?”, chiede con malizia un seguace. “Affascinante, sexy e unica”, “Che bella che sei”, “Che gnocca”, si legge ancora.

Melita, un paio di settimane fa, conquistò IG con una fotografia vietata ai minori: la showgirl aveva ben poche coperture, e sia il suo strabiliante décolleté che le sue gambe erano totalmente in vista.