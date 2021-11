Esce vincitore dagli MTV Europe Music Awards, battendo una concorrenza spietata. La reazione del giovane cantautore incoronato miglior artista italiano

Si sono tenuti a Budapest gli MTV Europe Music Awards in una serata all’insegna della musica nel corso della quale sono stati premiati i migliori artisti, brani e video musicali. Condotti dalla rapper americana Saweetie -vincitrice della categoria “miglior artista emergente“- la ventottesima edizione dell’evento ha visto trionfare anche l’Italia. Un nuovo record per i Maneskin e un giovane cantautore incoronato “miglior artista italiano“. Ecco qual è stata la sua reazione dopo il grande traguardo raggiunto.

MTV EMA, è lui il miglior artista italiano. La sua emozione: “Questa vittoria è nostra”

Una serata indimenticabile per i Maneskin che si sono aggiudicati il premio come “miglior artista rock“, diventando i primi italiani a essere incoronati in questa categoria. La band si è anche esibita nel corso della serata portando sul palco un’esibizione esplosiva del loro ultimo singolo, “Mammamia“.

Pur essendo i favoriti, i Maneskin sono stati invece battuti nella categoria “miglior artista italiano“. A farcela un giovane cantautore che con grande emozione ha accettato il suo primo MTV EMA.

Si tratta di Aka7even, protagonista della ventesima edizione di Amici e tra gli artisti emergenti di spicco della scena attuale. Il cantante di “Mi Manchi” e “Loca” è riuscito nell’impresa di battere la concorrenza. Nominati nella stessa categoria, oltre alla band dei record, anche Madame, Caparezza e Rkomi.

A spuntarla è stato Luca Marzano -nome di battesimo dell’artista- presente all’evento. “Best Italian Act agli MTV EMAs, ancora non riesco a crederci“, scrive condividendo una foto che lo vede tenere in mano il premio. “È stato un anno incredibile che continua a stupirmi e a portarmi in luoghi sempre nuovi e inaspettati, fino ad arrivare a uno dei più grandi eventi della musica internazionale“, dichiara emozionato.

Non manca poi il ringraziamento ai fan per il sostegno ricevuto. “E tutto è stato possibile grazie a voi, grazie al vostro supporto” -si legge nel post- “questa vittoria è nostra, vi prometto che cercherò di far arrivare la mia musica sempre più lontano“.

Un mese davvero ricco di emozioni per Aka7even che ha da poco presentato al pubblico il suo nuovo singolo, “6 P.M“, e che debutterà a giorni nelle libreria con il suo primo romanzo, “7 Vite“. Il libro, che racconterà la sua storia, uscirà il 23 novembre.