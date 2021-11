Sophie Codegoni è pronta come una leonessa per la puntata del Grande Fratello Vip: in occasione della serata, il suo staff su Instagram ha pubblicato un meraviglioso scatto

Sophie Codegoni è una grande protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso televisivo è cominciato lo scorso anno quando è stata presa come tronista ad Uomini e Donne, il noto programma di Maria De Filippi. Bellissima come non mai, ci ha messo davvero poco a conquistare il pubblico, soprattutto per la sua maturità abbastanza rara per una ragazzina di a malapena diciannove anni. Ad oggi, nel programma di Alfonso Signorini, si sta facendo conoscere da tantissime altre persone.

Sophie Codegoni pronta per il GF Vip: l’abito rosa manda fuori di testa

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a S o p h I e C o d e g o n I ( @ s o p h I e . c o d e g o n i)

Sophie nella casa sta sfoderando tutte le sue armi e i suoi talenti, che stanno conquistando non solo gran parte del pubblico che la sta seguendo, ma anche qualcuno degli inquilini. Infatti, Gianmaria Antinolfi, ha perso la testa per lei. Intanto il suo staff sui social sta continuando a pubblicare foto della concorrente nella casa e, nell’ultimo scatto, Sophie indossa un meraviglioso abito rosa che ha fatto impazzire i suoi followers sui social. “Ma non sarà troppo corto il vestito che hai addosso?” le scrive qualche follower sotto il post. A proposito di outfit, proprio questa sera Alfonso Signorini ha domandato all’influenzar se, in qualche modo, ha cercato di imitare Soleil Stasi Sorge.

Nel giro di pochissimi minuti, lo scatto ha comunque ricevuto migliaia di likes. Anche se Sophie viene spesso criticata per sembrare più grande degli anni che ha, persone che le vogliono bene e che la seguono con piacere di certo non le mancano.