Zodiaco, i segni degli uomini più infedeli: chi tende a tradire di più

Scopriamo come le stelle possono aiutare a individuare gli uomini che possiedono una certa tendenza al tradimento

Secondo gli astrologi alcuni uomini potrebbero essere portati al tradimento da una serie di caratteristiche che li spingono a non essere fedeli. Aspetti che sembrano accumunare alcuni segni zodiacali in particolare. Le persone nate sotto di essi non riescono a mantenere a lungo una relazione, finendo per farsi distrarre o lasciarsi andare a desideri incontrollati. Questo li porta a tradire la fiducia riposta in loro, provocando il più delle volte del dolore a chi li sta accanto. Scopriamo insieme i tre segni zodiacali degli uomini che tendono a tradire più di chiunque altro.

I segni zodiacali degli uomini che tradiscono di più

Tra gli uomini più infedeli troviamo quelli nati sotto il segno dell’Ariete che troppo spesso si lasciano trasportare dalle emozioni del momento. Piuttosto istintivi, tendono a non pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Questo significa che sebbene cerchino di impegnarsi in una relazione potrebbero finire per essere vittime dei loro desideri più profondi e che non lasciano loro scampo. Questo raramente accade quando riescono a innamorarsi davvero di qualcuno, in tutti gli altri casi faranno molta difficoltà a rimanere fedeli.

Lo stesso vale per il Leone che al tempo stesso si mostra sempre piuttosto geloso, tratto caratteristico del segno. Sebbene tenda quindi a esternare la sua gelosia nei confronti della persona che gli sta accanto, questo non lo porta a limitarsi nei propri atteggiamenti. Anzi. Può capitare che si lasci andare a incontri segreti o che faccia il “simpaticone”, cascando puntualmente nel tradimento. Questo non succede se sente di provare un sentimento davvero forte, ma tenere a bada questo tratto della sua personalità è piuttosto difficile per lui. Se ci riesce significa che l’amore che prova è reale.

Infine tra i segni più infedeli troviamo il Capricorno che tende a divertirsi alle spalle di chi potrebbe aver riposto in lui della fiducia. Il suo modo di fare non lascerebbe pensare a una personalità simile, anzi, gli uomini nati sotto questo segno tendono a mostrarsi in pubblico come persone di cui potersi fidare. Peccato però andare poi a dimostrare ben altro con le sue azioni.