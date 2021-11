Sonia Lorenzini bellissimo il suo selfie allo specchio. La bollente visione turba le menti del suo pubblico.

Una bellezza particolare e poco convenzionale quella di Sonia Lorenzini, i lineamenti del viso infatti la rendono particolarmente seducente anche senza un filo di trucco; occhi espressivi e labbra carnose…un mix assolutamente gradito. Lo sanno bene i followers che non si perdono una foto o un video della nota influencer, prossima al milione di seguaci.

Spesso solita a dare consigli su accessori e abbigliamento, la Lorenzini predilige uno stile bohemien con abiti dalle fantasie più intriganti che a volte sfociano nell’etnico, perfetto con il suo incarnato mediterraneo. A volte però preferisce un “minimal” in senso letterale: come il suo ultimo selfie allo specchio in cui appare senza veli.

Sonia Lorenzini mostra ogni centimetro del suo corpo, lo slip è quasi inesistente

