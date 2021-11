“Sembri una sposa”. Michelle Hunziker in total white: una visione – FOTO

Questa sera è andata in onda la terza puntata di All Together Now con Michelle Hunziker al timone: il look scelto per la serata è stato ampiamente promosso dai suoi fans

Michelle Hunziker anche questa sera ha conquistato il pubblico di All Together Now con il look scelto per la terza puntata. Anche quest’anno è stata promossa al timone del famoso programma in cui dei ragazzi si esibiscono e devono cercare di convincere una giuria di cento persone ad alzarsi, a votare per loro e a spedirli poi dritti in finale. Ad accompagnare questa giuria ci sono altri quattro personaggi: Anna Tatangelo, J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga, che possono alterare il voto del famoso muro di persone.

Michelle Hunziker in total white per la terza puntata di All Together Now

In occasione di questa terza puntata, Michelle ha indossato un meraviglioso abito bianco ricoperto di glitter. Lo ha mostrato ai suoi followers in anteprima proprio prima di andare in onda, pubblicando su Instagram un video molto divertente che ha scaturito tantissimi consensi. Anche la puntata ha avuto moltissimo successo: è stata molto commentata sui social e anche Michelle, come conduttrice, è stata promossa ancora una volta a pieni voti. Riesce a divertire molto il pubblico, a dare carica ai concorrenti che riescono ad andare avanti ma soprattutto a chi rimane indietro e viene bocciato sia dalla giuria del muro che da quella degli artisti. Dietro alla grande conduttrice che è, c’è una donna altrettanto immensa.

Il video pubblicato su Instagram ha collezionato migliaia di likes in pochissimi minuti: Michelle riesce ad essere amatissima sia in televisione che sui social.