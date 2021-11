“Un Posto al Sole”, volto storico dice ciao alla soap: addio definitivo?

È comparso uno strano post sul volto di uno degli attori protagonisti di Un Posto al Sole: difficile da credere, ma si tratta del giovanissimo Vittorio Del Bue

Sono oramai venticinque anni che Un Posto al Sole va in onda su Rai Tre, e in tutti questi anni ne sono successe davvero di tutti i colori. Abbiamo visto tanti protagonisti e andare via, tanti altri rimanere e crescere all’interno del set più famoso e longeve d’Italia. In tanti erano bambini e oggi sono ragazzi, altri erano ragazzi e adesso sono uomini. Tra questi, senza ombra di dubbio, c’è Vittorio Del Bue – interpretato da Amato D’Auria – che entrato a far parte della grande famiglia di UPAS quando era appena uno scricciolo.

Un Posto al Sole, Vittorio Del Bue dice addio alla soap opera napoletana?

Vittorio è entrato a far parte della soap opera napoletana come figlio di Guido e Assunta, era appena un bambino e per un periodo è stato assente dal set – periodo è che è coinciso con il divorzio tra Guido e Assunta, che ha portato quest’ultima lontana dalla scena -, poi dopo un po’ di anni è stato chiesto al giovane attore di ritornare per concedergli una fetta di trama. È diventato subito un personaggio molto amato: da timido e insicuro che era da bambino, da ragazzo ha acquisto molta più sicurezza e amore per se stesso, atteggiamento che lo ha fatto diventare molto polare tra le donne.

L’attore che lo interpreta, Amato, non è molto pratico dei social ma qualche giorno fa ha pubblicato un post che ha allarmato i suoi followers: ha pubblicato un po’ di foto della sua avventura sul set, con una didascalia piuttosto ambigua: “Ciao ciao, grazie“.

I fans della serie sono in allerta da quando hanno letto le sue parole e i dubbi non mancano di certo in questo periodo: Amato ha deciso di lasciare la soap opera?