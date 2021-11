Una Instagram Stories ha svelato una novità sorprendente, nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma è in programma un grande ritorno!

Gianni Sperti ha sganciato una bomba che nessuno si sarebbe mai aspettato. Credeva di pubblicare un’innocente Instagram Stories ma invece ha svelato un grande e attesissimo ritorno a ”Uomini e donne”.

Il longevo talk show è sempre seguitissimo dal suo pubblico affezionato che non si perde un puntata ed è attentissimo a ogni novità che spesso, accidentalmente, svelano in anteprima gli stessi protagonisti.

In questo caso è stato l’opinionista che siede da anni al fianco di Tina Cipollari, a rivelare un dettaglio inaspettato.

Il grande e inatteso ritorno a “Uomini e donne”

Gianni Sperti, attraverso la sua Instagram Stories ha fatto intendere ai suoi followers che si stava registrando una nuova puntata di ‘‘Uomini e donne’‘ negli studia Mediaset di via Tiburtina.

Tutto questo è avvenuto nella giornata di sabato 13 novembre.

In quel lasso di tempo a sparire da Instagram è stata Ida Platano, una delle dame più amate del programma condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo.

Dunque i telespettatori si stanno aspettando un suo grande ritorno a ”Uomini e donne”, dopo la fine della relazione con Diego.

Un altro indizio che lascia ben sperare è stata una Instagram Stories della Platano nella quale ha ripreso una camera d’albergo dove c’era un cartellone con su scritto ”Bentornata Ida”.

Il tutto lascia pochi spazi ai dubbi, non ci resta che attendere la prossima puntata del trono over di ”Uomini e donne” quando finalmente Maria De Filippi svelerà a tutti i suoi telespettatori se davvero la ex di Riccardo e Diego scenderà ancora le scale per trovare di nuovo il grande amore.