Veronica Ferraro è andata in un posto incantevole e si è fatta alcuni scatti vicino ad alberi di Natale: la sexy influencer indossa una magliettina super scollata.

Veronica Ferraro è una delle amiche più strette di Chiara Ferragni: proprio come la fashion blogger, anche lei ha deciso di intraprendere una carriera da influencer. I numeri su Instagram sono eccezionali: la classe 1987 vanta ben 1,3 milioni di followers. Ogni giorno, la nativa di Milano condivide in rete delle fotografie devastanti.

Dotata di un fisico fuori dal comune e di forme incontenibili, la Ferraro non perde mai l’occasione per stregare i seguaci con la sua esplosività e con la sua femminilità. Questa sera, Veronica ha lasciato il segno sui social condividendo alcuni scatti da urlo: la magliettina che indossa è dotata di una scollatura straordinaria.

Veronica Ferraro, la scollatura è un qualcosa di strepitoso: fuori il décolleté!

Veronica, questo pomeriggio, è andata in uno splendido pop up store. Il posto è già pronto per il Natale: tra i tavoli ci sono numerosissimi alberi già pieni di luci e addobbi di ogni tipo. La sexy influencer si è subito scattata qualche fotografia al fianco di questi simboli natalizi. Nonostante manchi ancora molto tempo al 25 dicembre, quest’anno diversi negozi (ma anche diversi comuni) hanno deciso già di prepararsi al meglio.

Veronica indossa una magliettina che è molto scollata: il suo décolleté fuoriesce e regala una visione paradisiaca a tutti i followers. Anche il ventre è parzialmente scoperto: la nativa di Milano ha un corpo praticamente senza eguali. Il suo biondo e il suo sguardo non passano comunque in secondo piano.

Fare un giro nel profilo della Ferraro è un’esperienza più unica che rara: l’amica di Chiara Ferragni mette spesso il suo davanzale in mostra, tra zip che si aprono e costumi da bollino rosso.