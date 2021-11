Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip una dichiarazione di Alfonso Signorini ha scatenato l’indignazione del pubblico. Ecco cosa è accaduto

Un reality che non è esente da critiche o polemiche, anzi, sembra cibarcisi settimana dopo settimana. Proprio a pochi giorni dall’annuncio che la sesta edizione del Grande Fratello Vip si allungherà fino a marzo -rendendola la più lunga andata in onda- arriva l’ennesima tegola ad abbattersi contro il programma condotto da Alfonso Signorini. Questa volta la colpa non ricade su nessuno dei concorrenti attualmente presenti nella casa più spiata d’Italia, bensì sul conduttore stesso.

“Siamo contrari all’aborto”, la dichiarazione di Alfonso Signorini scatena la reazione del pubblico

Nel corso della puntata di lunedì 15 novembre Giucas Casella è stato protagonista di un momento che ha coinvolto nuovamente la sua cagnolina. Scherzando con il concorrente il conduttore ha voluto fargli credere nuovamente che quest’ultima si fosse accoppiata e che fosse in arrivo una cucciolata.

Casella, eventualmente contrario all’idea, ha dichiarato che nell’eventualità la sua amica a quattro zampe avrebbe potuto anche abortire. Da qui il commento stizzito di Alfonso Signorini e la dichiarazione che ha scatenato l’indignazione pubblica.

“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa“, queste la parole del conduttore. La reazione del pubblico non si è fatta attendere.

“Inaccettabile che venga dato modo in prima serata su Canale 5 di dichiarare una tale presa di posizione“, si legge sul web. Sebbene Signorini si fosse dichiarato stanco di una presunta “dittatura del politicamente corretto” e avesse già esposto la sua idea al riguardo, questo non toglie che un’affermazione simile non possa passare inosservata.

Mediaset si trova così nuovamente al centro del dibattito, dopo le affermazioni di Barbara Palombelli sulle donne potenzialmente colpevoli delle violenze subite e dopo il monologo di Pio e Amedeo sulla necessità di potersi esprimere “in totale libertà”. Il duo comico aveva di fatto sminuito le minoranze e la necessità di un linguaggio più inclusivo e meno offensivo.

Alfonso Signorini si confronterà pubblicamente con i telespettatori o preferirà non proferire parola in merito? Sembra che la sua posizione non lasci molti dubbi o spazio a libere interpretazioni.