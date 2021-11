“Illegale in 155 Stati” Andrea Delogu, il lato A ricco di piume porta le FOTO ad un livello superiore di sensualità

Andrea Delogu ci fa sognare ancora, il gioco di piume sul seno rende il tutto ancora più spiccatamente bollente.

La conduttrice Andrea Delogu dopo numerosi anni di gavetta si è affermata con caparbietà sia in televisione che sui social dove è molto seguita. Il suo profilo Instagram è un racconto in divenire della sua vita, momenti lieti che attengono alla vita privata e la carriera che continua a progredire.

La Delogu è certamente un personaggio che non si colloca negli schemi a cui siamo soliti vedere…ha una bellezza diversa dalle altre e non ostacola mai il suo modo di pensare che emerge sempre in ogni post o storia. La forte carica autoironica la rende ancora più irresistibile.

Andrea Delogu, lato A ricco di piume per delle foto che lasceranno il segno

Con il suo incredibile senso dell’umorismo Andrea commenta così queste foto: “Le foto fighe scadono? Perché sono arrivate quelle del @premiocampiello e volevo flexarle 💙” un evento letterario a cui la Delogu ha preso parte sfoggiando un outfit elegantissimo ma che strizza l’occhio alla passione.

Abito blu elettrico che arriva appena sul ginocchio e senza maniche. Lo strascico che inizia dalla parte superiore dell’abito e le piume rendono l’outfit davvero unico. Le piume collocate sul seno per un tocco più intrigante, qualcuno si concentra proprio sul particolare apprezzandolo particolarmente. Le piume sono riportate anche sul sandalo.

I commenti sono tanti, quasi tutti hanno elogiato la presenza super elegante di Andrea Delogu; alcuni fans hanno preferito usare espressioni soft altri invece vanno dritti al punto…“Illegale in 155 Stati”. Tra le storie la conduttrice ha ammesso di iniziare una nuova vita.

Un regime salutare fatto di allenamento e buona alimentazione…il video che la immortala durante una camminata insieme al suo amico a quattro zampe, non nasconde quel lato ironico che la contraddistingue sempre, in ogni circostanza. Il web la ama per la sua spontaneità.