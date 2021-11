La bella conduttrice Bianca Guaccero ha condiviso su Instagram una foto sorprendete, lo ha fatto davvero ed i fan sono increduli

Bianca Guaccero è una conduttrice molto amata, il suo programma “Detto Fatto” è seguito ogni giorni da moltissime persone. Nel talk show spesso si parla di consigli di bellezza, sul make up e anche per i capelli, inoltre c’è la possibilità di cambiare look per chi si offre volontario. Questa volta però a cambiare look è stata la Guaccero, lo ha fatto per davvero e i fan sono rimasti increduli.

Bianca Guaccero cambia look e i fan sono sbalorditi

La conduttrice Bianca Guaccero ha deciso di cambiare look e lo ha fatto davvero. I fan sono rimasti spiazzati dalla decisione. I suoi capelli che prima erano corti e scuri con la riga in mezzo, sono diventati più chiari, con qualche colpo di sole ramato ed è comparsa una bella frangetta. I fan sono rimasti sorpresi ma apprezzano molto il cambio look, vediamo qualche commento: “Bellissimo taglio, sei tornata alla frangia di 20 anni fa..Bellissima sempre”, “Bellissimo nuovo style mi piace davvero tanto”, “Stai benissimo Bianca brava”, Questo nuovo taglio se mai è possibile sei ancora più bella..ma tu rimani sempre e comunque lo spettacolo più bello di tutti”.

Il suo cambio look insomma è piaciuto molto ai fan che l’hanno accolto con piacere. Ma ogni cosa che indossa o fa la Guaccero è sempre apprezzata dai suoi fan. Qualche giorno fa ha partecipato alla prima del film “House of Gucci”, dove c’era anche Lady Gaga che è una delle protagoniste del film, e la Guaccero si è presentata con un abito che le stava d’incanto.

Un mini abito nero con le piume e le due coppe del bustino ricamate con perle enormi. Molto chic e sexy. I fan hanno apprezzato, ecco alcuni commenti: “Lo vedo..sei molto bellissima e sexy sei la regina del mondo”, “La diva eri tu altro che Lady Gaga”, “Sei un sogno…il nostro più bello di tutti”.

La conduttrice ha commentato la prima dicendo che è stata una serata magica ed emozionante, anche grazie alla meravigliosa Lady Gaga. Ha rivelato di essere fiera che la cantante e ora attrice abbia origini italiane. L’ha definita poi una super diva che però nasconde una forza immensa nel suo cuore. Infine l’ha lodata per la sua interpretazione e per il film che è stato eccezionale a suo dire.