Dramma sui binari: persona investita e uccisa da un treno

Una persona è morta questa mattina dopo essere stata investita da un treno sulla tratta ferroviaria Bari-Foggia, all’altezza della stazione di Bisceglie.

Dramma lungo la tratta ferroviaria Bari-Foggia, all’altezza della stazione di Bisceglie. Una persona, di cui non si conoscono le generalità, è stata travolta da un convoglio in corsa lungo i binari. Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma non c’era più nulla da fare. La Polizia Ferroviaria sta conducendo in merito le indagini su quanto accaduto. Dai primi riscontri, pare essersi trattato di un suicidio.

Bisceglie, persona investita e uccisa da un treno sui binari: ipotesi gesto volontario

Una persona, di cui non sono state rese note l’identità e le generalità, è deceduta questa mattina, martedì 16 novembre, dopo essere stata investita da un treno sui binari della linea ferroviaria Bari-Foggia.

La tragedia, secondo quanto riferiscono le fonti locali e la redazione di Leggo, è avvenuta intorno alle 8:30 all’altezza della stazione di Bisceglie, comune della provincia di Barletta-Andria-Trani. Dopo l’investimento, presso la stazione si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nell’impatto con il convoglio, un intercity diretto a Bologna.

Immediato anche l’intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato le indagini per identificare la persona investita e per ricostruire la dinamica dei fatti. Dai primi riscontri, scrivono i colleghi di Leggo, pare possa essersi trattato di un gesto estremo: la vittima si sarebbe tolta la vita gettandosi sotto il treno volontariamente.

Il drammatico episodio ha avuto ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo la linea interessata con ritardi e treni bloccati sui binari. La Rete ferroviaria italiana ha già comunicato di aver attivato degli autobus sostitutivi tra Bari e Barletta per i passeggeri.

Si tratta della seconda tragedia in pochi giorni nei pressi della stazione del comune pugliese: nel pomeriggio di domenica 7 novembre una persona era stata travolta e uccisa da un treno in transito nella stazione di Bisceglie.