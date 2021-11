Conte, smacco all’Inter. Si porta via il suo talento: affare da 47 milioni

‘Sgarbo’ di Antonio Conte all’Inter, il tecnico attualmente al Tottenham mette gli occhi su un giocatore nerazzurro: la cifra

Dopo aver vinto lo scudetto, riportandolo all’Inter dopo 11 anni, Antonio Conte ha detto addio. La separazione tra il tecnico pugliese e i nerazzurri come noto non è stata priva di polemiche. L’allenatore credeva che la squadra, con alcune cessioni pesanti, non avrebbe potuto essere ulteriormente competitiva.

Previsione in parte smentita dagli acquisti di Marotta dopo gli addii di Hakimi e Lukaku e anche dal rendimento nerazzurro con Simone Inzaghi, fin qui abbastanza positivo. L’ex Ct della Nazionale, in ogni caso, dopo qualche mese di pausa, ha ricominciato dal Tottenham.

Una nuova sfida professionale piuttosto intrigante per lui. Occorrerà tornare a far vincere una squadra che, storicamente, non ha mietuto molti successi. La determinazione non gli manca e il materiale umano nemmeno, ma sul mercato è lecito attendersi nelle prossime sessioni richieste importanti al suo club.

Proprio da questo punto di vista, una delle sue richieste principali riguarda un suo grande ex giocatore ai tempi dell’Inter. E i nerazzurri tremano.

Calciomercato Inter, parte l’assalto di Conte: il grande ex vuole un suo fedelissimo

Il giocatore in questione è Stefan de Vrij. L’olandese è una delle colonne difensive interiste e Conte lo vorrebbe nuovamente alle sue dipendenze anche in maglia ‘Spurs’.

Intervistato da ‘Ziggo Sport’, il centrale non ha confermato i rumours su di lui. Ma l’interessamento del tecnico appare evidente e forse già a gennaio il Tottenham potrebbe muoversi concretamente.

Il Tottenham potrebbe spingersi fino a 40 milioni di sterline, l’equivalente di 47 milioni di euro. Una cifra che potrebbe far vacillare Marotta, considerando che per il momento non si parla del rinnovo del contratto del giocatore, in scadenza nel 2023.

Ad ogni modo, è difficile che senza avere in mano una alternativa di livello, l’Inter si privi di un giocatore simile a fine stagione.