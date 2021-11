“Il ritorno delle t***e”, Chiara Ferragni il davanzale illegale manda al manicomio: dov’è il reggiseno? – FOTO

Chiara Ferragni rompe gli indugi e ritorna con il suo classico ‘pallino’ di sempre. I fan sono al settimo cielo: irraggiungibile.

Standing ovation per l’imprenditrice più famosa e blasonata d’Italia. Parliamo senz’altro di Chiara Ferragni, la showgirl in nettissima ascesa nel mondo dei social e non solo.

Era da tempo che non si sbilanciava così tanto, mettendo un attimo da parte i valori e il contesto familiare che le ruotano attorno. Siamo di fronte ad un vero e proprio ritorno al passato, quando i followers iniziavano a stravedere per lei e la sua bellezza provcante.

Oggi, Chiara ricopre il ruolo di mamma a tempo pieno, ma nel tempo libero cerca in qualche modo di soddisfare le richieste accattivanti dei followers e aumentare il suo già enorme appeal dal punto di vista della visibilità.

Con ben oltre 25,4 milioni di seguaci, la showgirl milanese comanda la classifica delle influencer più effervescenti e seguite del panorama social. In questa speciale occasione non fa mancare quasi nulla ai più, mettendo in mostra le qualità del suo intramontabile fascino da diva ‘suonata’ dello spettacolo

Chiara Ferragni manda in visibilio i fan: la FOTO da oltre “1 milione di K”

