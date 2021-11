I Cugini di Campagna non si arrendono: nuova accusa ai Maneskin

Continua la faida che va avanti da giorni tra I Cugini di Campagna e la band “esordiente” i Maneskin: il gruppo storico ha fatto una nuova accusa

I Maneskin sono senza ombra di dubbio la band del momento. Tutto è cominciato dalla loro musica che risuonava tra le strade di Roma quando erano molto giovani: poi è arrivata la televisione, X Factor, ma è stato il Festival di Sanremo a dare vita al divertimento. Hanno trionfato contro ogni aspettativa e, successivamente, sono saliti sul tetto del mondo con la loro vittoria agli Eurovision. Non è finita qua: ieri hanno vinto a Budapest il premio di “Best Rock”, sfidando band mondiali di altissimo livello.

Tutti li amano, si potrebbe dire, ma non è così. Infatti i quattro ragazzi si sono fatti dei nemici abbastanza sorprendenti: stiamo parlando dei Cugini di Campagna. Il famoso gruppo che ha fatto sognare gli italiani per tantissimi anni con le loro canzoni, da un po’ di tempo si sono fatti da parte ma non riescono ad accettare il fatto che, secondo loro, i Maneskin hanno una strana tendenza a… imitarli.