La conduttrice di questa sera de ”Le iene” lancia in diretta un messaggio al suo collega. La risposta arriva inaspettata.

Elena Santarelli è stata conduttrice de ”Le iene” per una sera. E’ tornata in tv dopo diverso tempo. La malattia di suo figlio, infatti, l’ha costretta a prendersi un lungo periodo di stacco per stargli vicino ed assisterlo in un momento così difficile.

Nonostante i giudizi della gente che l’hanno afflitta, come lei stessa ha raccontato, finalmente è tornata a sorridere nel momento in cui ha scoperto che il figlio ce l’ha fatta ed ha ripreso in mano la sua vita.

Ora, Elena Santarelli vuole tornare a svolgere il suo lavoro a 360 gradi e durante la diretta della trasmissione manda un messaggio davanti a tutti proprio a Carlo Conti.

La risposta di Carlo Conti arriva in diretta

Durante la puntata de ”Le iene” andata in onda martedì 16 novembre, Elena Santarelli si è prestata al gioco del ‘messaggio no-look‘ sotto la guida di Nicola Savino e della Gialappa’s band.

Ha mandato un sms indirizzato a Carlo Conti senza guardare lo schermo del telefono e nel testo ha scritto parole incomprensibili alternate a frasi di senso compiuto con le quali avrebbe chiesto al conduttore: ‘Portami con te so fare tante cose, come le imitazioni’.

Dopo la pubblicità Carlo Conti ha risposto con un messaggio vocale. E ha sorpreso proprio tutti!

Aveva chiaro di cosa si trattasse poiché stava guardando la tv: “Mi è capitato di vedere a ‘Le iene’ e ho capito tutto. Ma Elena vieni a ‘Tale e quale’ allora, a patto che farai le imitazioni anche di Nicola e della Gialappa’s!”.

Dunque, ora la domanda è solo una: “Sarà proprio Elena Santarelli la protagonista della prossima edizione dello show del venerdì sera, in onda su Rai uno?”. Non ci resta che attendere…