Elenoire Casalegno racconta un episodio tremendo vissuto con l’ex compagno Omar Pedrini: lei gli ha letteralmente salvato la vita!

Elenoire Casalegno, 45 anni, è talmente bella che lascia tutti senza fiato. Non a caso un sacco di uomini si sono innamorati di lei! La relazione più importante è stata probabilmente quella con Dj Ringo, l’uomo con cui ha avuto la sua unica figlia Swami. Il dj ed Elenoire si sono lasciati nel 2014 e poco dopo lei si è sposata con Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4. Anche con Lombardi, però, è finita male e i due si sono separati nel 2017.

Elenoire Casalegno e Omar Pedrini, lei gli salvò la vita

Uno dei compagni più famosi di Elenoire Casalegno è stato Omar Pedrini. I due sono stati insieme per ben sett anni, dal 2002 al 2009! Durante un’intervista la showgirl ha raccontato un episodio in particolare che, mentre stava con Omar, l’ha fatta spaventare come mai prima di allora. Dovete sapere che Pedrini ha iniziato a soffrire di problemi al cuore durante i primi anni duemila, e i sintomi sono apparsi proprio durante l’inizio della relazione con Elenoire. Lei ha raccontato: “Una sera lui rimase sveglio per scrivere un articolo, io andai a dormire. La mattina lo trovai esattamente come la notte, vestito ancora con tanto di scarpe e maglione. Lui mi raccontò che, rimanendo sveglio aveva iniziato ad avere grandi dolori allo stomaco. Pensai immediatamente a una congestione; in farmacia gli misurarono la pressione ed era perfetta, gli diedero delle pastiglie. Tornammo a casa e mangiò un riso in bianco e si mise a dormire”. Ma il peggio doveva ancora succedere!

Dopo un’ora, infatti, Omar stava ancora dormendo e faceva fatica a risvegliarsi. Elenoire, insospettita da questa improvvisa sonnolenza, decise allora di portarlo all’ospedale. “Mi dissero che bisognava operarlo immediatamente. Aveva un aneurisma aortico. Arrivò il medico e mi disse: glielo dico con molta onestà, all’80% muore e al 20% si salva. Uscì dopo sette ore di intervento e mi dissero: ce l’abbiamo fatta, adesso è in rianimazione”, ha raccontato.

Oggi Elenoire Casalegno pare essere fidanzata con un broker finanziario di nome Andrea, ma sicuramente non dimenticherò mai il giorno in cui salvò la vita ad Omar!