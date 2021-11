A “L’Eredità”, la concorrente Annarita ha pronunciato una frase che ha fatto rimanere Flavio Insinna di stucco: “Hai gelato lo studio”

Al timone de “L’Eredità”, Flavio Insinna sembra aver inaspettatamente trovato la propria dimensione. Il conduttore è entrato nel cast della trasmissione in un momento particolarmente difficile. Era il settembre del 2018, appena sei mesi dopo la morte dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi.

Insinna, legato a quest’ultimo da un sentimento di profonda amicizia, ha cercato di rimpiazzare la perdita dell’amico al meglio delle proprie potenzialità. I dati auditel sembrano favorire il conduttore, che esce quasi sempre vincitore dalla gara contro “Caduta Libera” di Gerry Scotti. Durante la puntata di questa sera, Insinna si è trovato di fronte ad una scenetta a cui non avrebbe mai pensato di assistere. Ve la siete persa?

“L’Eredità”, la concorrente esagera con le parole. Insinna è sconvolto: “Hai gelato lo studio”

Nel corso della puntata odierna de “L’Eredità”, il percorso della concorrente Annarita non è di certo passato inosservato. La partecipante si è guadagnata le attenzioni del pubblico durante il primo duello, che ha dovuto sostenere dopo aver commesso due errori nella fase degli “Abbinamenti”. La campionessa di giornata Kety, che doveva pronunciarsi in merito agli sfidanti, non ha avuto dubbi: “Annarita e Giovanni“.

I due, nel corso del duello, si sono fronteggiati equamente, dimostrandosi competenti e ferrati rispetto agli argomenti più vari. Lo stesso Insinna, impressionato dal siparietto, non ha mancato di elogiare i concorrenti: “Ragazzi, non ne sbagliano neanche una!“. Alla fine, Annarita è risultata la peggiore della sfida, fatto che ne ha comportato l’abbandono immediato dello studio.

La partecipante, dopo aver ringraziato Flavio Insinna e tutto il cast de “L’Eredità”, ha pronunciato un’osservazione che non è passata inosservata ai telespettatori. “Non si può pretendere di essere fortunati nel gioco, quando lo si è così tanto in amore“: queste le parole di Annarita, che hanno lasciato di stucco persino il conduttore stesso.

“Non facciamo gli invidiosi” – ha esclamato Flavio rivolgendosi al pubblico, per poi aggiungere – “Hai gelato lo studio“. Annarita, con il sorriso sulle labbra, ha salutato il conduttore con la promessa di tornare nuovamente in trasmissione.