Francesca Cipriani, è tutto finito: la notizia che ha cambiato la sua vita

Il fidanzato della bombastica ex pupa ha lasciato tutti senza parole con un intervento che ha messo la parola fine su una vicenda che l’ha coinvolto.

Francesca Cipriani è innamoratissima del suo fidanzato Alessandro Rossi. L’ex pupa ha avuto la fortuna di rivederlo e trascorrere insieme a lui una settimana all’interno della Casa del ”Grande Fratello Vip” e ha manifestato davanti a tutta Italia il sentimento che li lega.

Lo stesso imprenditore edile non si è vergognato di mettere in mostra i suoi sentimenti verso la biondissima abruzzese che ha accusato il colpo dopo essersi distaccata da lui nel momento in cui Alfonso Signorini ha annunciato che Alessandro doveva abbandonare la Casa.

Durante la permanenza all’interno del reality show, il fidanzato di Francesca Cipriani è stato ospite in diverse trasmissioni della rete Mediaset, tra cui ”Pomeriggio Cinque’‘, condotto da Barbara D’Urso che l’ha interpellato su alcune questioni scottanti.

La verità di Alessandro sul suo flirt con Soleil

Prima tra tutte il suo eventuale flirt con Soleil Sorge, anche lei attuale concorrente del ”Grande Fratello Vip”, nelle scorse settimane, infatti, era trapelata la voce che tra Alessandro e l’influencer italo-americana ci fosse stato un flirt in passato. I diretti interessati hanno negato categoricamente il gossip ma ancora restano dubbi.

Così Vladimir Luxuria, anche lei nel salotto di Barbara D’Urso, ha voluto chiedere all’aitante bolognese di chiarire la vicenda.

“C’è stato uno scambio di mail per lavoro che poi non è andato a buon fine. Io costruisco le case per personaggi famosi e lei mi aveva chiesto se nella casa nuova gli facevo uno scambio merci. Io però non ho accettato perché la cosa non mi conveniva”.

Al che la padrona di Casa ha voluto fare una domanda ad Alessandro che spazzasse via ogni dubbio: “Ami davvero, Francesca?”.

E’ proprio in quel momento che il giovane ha dato una risposta da togliere il fiato: “Darei la mia vita per lei”.