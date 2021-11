Sapete chi è il fratello di Damiano dei Maneskin? Tutto su di lui con le foto che mostrano la somiglianza con il cantante

Sono i fenomeni del momento, non solo in Italia ma in tutto il mondo. I Maneskin in pochissimi mesi hanno bruciato le tappe del successo che certo, nel nostro Paese già c’era ma che oggi è diventato planetario.

La vittoria al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision ha segnato il punto di svolta per loro che sono diventati amatissimi ovunque. E così qualche giorno fa, i ragazzi romani, sono arrivati addirittura a Las Vegas ad aprire il concerto dei Rolling Stones.

Tra tutti i componenti della band che ha esordito a “X Factor”, certamente il cantante, Damiano David è il più amato, seguito, scrutato e chiacchierato. Su di lui la curiosità impazza ma per quello che riguarda la vita privata è molto riservato. C’è una persona alla quale è molto legato e che gli somiglia tantissimo, si tratta del fratello.

Chi è il fratello di Damiano dei Maneskin, tutto su di lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jacopo David (@poppodium)

Si chiama Jacopo David il fratello di Damiano dei Maneskin. I due sono due gocce d’acqua, belli e con quell’aria un po’ dannata che attira. Nonostante il noto cantante non abbia riferimenti personali sul suo profilo Instagram, basta frugare un po’ sul web per avere dei riscontri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > Charlene di Monaco, il ritorno è di fuoco: il principe Alberto trema

Le foto di famiglia o di altri aspetti personali sono “bandite” sul profilo di Damiano che si mostra ai suoi fan solo in versione cantante. Instagram come sappiamo è una grande miniera e basta cercare per avere delle risposte. Jacopo David ha un profilo aperto e già un buon seguito social con oltre 20 mila follower.

È il fratello maggiore di Damiano e da come si nota è felicemente fidanzato con Alice. Non mancano, infatti, le coccole, i baci e di momenti romantici insieme a lei. Cosa faccia nella vita non si capisce ma quello che è ovvio è l’assoluta somiglianza tra fratelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE — > “Adorabili” Bianca Atzei bacia il suo Stefano e non si accorge che la giacca si apre: è il paradiso – FOTO

I lineamenti del viso sono simili, i capelli lunghi e dello stesso colore, sguardo intenso. Anche chi non li conosce capisce al volo che sono fratelli. Insieme posano con Francesco Totti da sfegatati tifosi della Roma e la somiglianza è evidente a tutti.